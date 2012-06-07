Все команды - участницы Евро-2012 уже высадились в Украине и Польше

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь UEFA Polska Юлиуш Глуский.

Польское информагентство РАР сообщает, что последняя команда - участница Евро-2012 - сборная Англии - прибыла в Краков вчера вечером.

В Украину 6 июня прибыли сборные Швеции - в Киев, Франции - в Донецк.

По данным польских СМИ, первые команды приехали в Польшу во вторник, и часть уже успела провести открытые тренировки для болельщиков.

Как сообщал УНИАН, 13 из 16 команд избрали местом своего пребывания на время турнира Польшу. 4 команды остановились в Варшаве, по 3 - в Кракове и Гданьске, и еще 3 - возле Вроцлава, Познани и в районе Колобжега.

Среди всех команд дороже всего за гостиницу и тренировочную базу заплатят португальцы, россияне и поляки - от 30 до 25 тысяч евро за сутки. Меньше всего - сборные Хорватии, Дании и действующего чемпиона Европы по футболу Испании - от 8 до 5 тысяч евро.