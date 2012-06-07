Меркель поужинала с футболистами
11:08, 07 июня 2012Спорт
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Канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером посетила национальную сборную Германии по футболу в гданьской гостинице Dwуr Oliwski, где будут проживать немецкие футболисты во время Евро-2012.
|Меркель "благословила" сборную
Как сообщает Sport.pl, А.Меркель, которая находилась в Польше с неофициальным визитом, поужинала вместе с футболистами и членами Немецкой федерации футбола.
Тренер немецкой сборной Иоахим Лоэв назвал большой привилегией посещение команды главой правительства.
Директор сборной Оливер Бьергофф отметил, что А.Меркель посещала национальную сборную перед чемпионатами мира 2006 и 2010 гг. и накануне чемпионата Европы по футболу 2008 года.
Как сообщал УНИАН, немецкая сборная, которая считается одним из фаворитов Евро-2012, первые три матча групповой фазы турнира проведет во Львове и Харькове 9-17 июня.
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