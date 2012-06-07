Меркель поужинала с футболистами

Как сообщает Sport.pl, А.Меркель, которая находилась в Польше с неофициальным визитом, поужинала вместе с футболистами и членами Немецкой федерации футбола.

Тренер немецкой сборной Иоахим Лоэв назвал большой привилегией посещение команды главой правительства.

Директор сборной Оливер Бьергофф отметил, что А.Меркель посещала национальную сборную перед чемпионатами мира 2006 и 2010 гг. и накануне чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Как сообщал УНИАН, немецкая сборная, которая считается одним из фаворитов Евро-2012, первые три матча групповой фазы турнира проведет во Львове и Харькове 9-17 июня.