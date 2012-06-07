Азаров отправил Попова немедленно разобраться с больницей для болельщиков

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров. (УНИАН: Александровская больница г. Киева определена как одно из медицинских заведений, которое во время Евро-2012 будет оказывать медицинскую помощь иностранным гостям).

По словам Н.Азарова, соответствующее поручение он дал главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову после опубликования в СМИ достаточно критической информации о неготовности больницы принимать болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу.

«Я прочитал в СМИ, что Александровская больница – это позор для Украины. И мне стало горько на душе. Я немедленно отправил туда Попова. Я сказал ему: вот езжай туда и проверь. Ты бы сам должен был поехать и посмотреть. И если там действительно что-то недоделано - значит, нужно поехать и доделать. Обязательно все исправим, здесь вопросов нет», - заверил Н.Азаров.