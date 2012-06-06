В киевскую фан-зону Евро-2012 не пустят на коньках и со свечками

Об этом сообщается на официальном сайте Шевченковской районной госадминистрации в Киеве.

Так, в перечень включено 19 предметов. Кроме общепринятых (оружие, наркотики, большие сумки, рюкзаки, пакеты и т.п.), фанам запрещено вносить на территорию фан-зоны флаги на древках длиной более 1 метр и с диаметром древка более 1 сантиметра, мотоциклетные и другие виды шлемов, зонтики в виде трости, любые лекарственные средства, таблетки, шприцы, флаги, плакаты, ткани длиной более 2 метра и шириной более 1,5 метра.

В перечень запрещенных предметов включены также любые рекламные материалы, велосипеды, роликовые коньки, жидкости в любой таре, любые политические агитационные материалы, профессиональные фотокамеры и видеокамеры, все виды аэрозолей, громкоговорящие приборы, свечи.

На территории фан-зоны будут определены: территория для спонсоров, VIP-зона со своей инфраструктурой и отдельным входом и подъездом, официальный магазин УЕФА Евро-2012, места для заведений общественного питания, медиа-центр, пункты медицинской помощи, помещения службы безопасности, санитарно-технические зоны, а также территория для людей с ограниченными возможностями.

Возле каждого официального входа в фан-зону на отдельной, обеспеченной видеонаблюдением и огражденной забором, территории будут созданы камеры хранения. На входе в камеры хранения будут установлены перегородки, через которые будут приниматься вещи на хранение. Обслуживающий персонал будет состоять из стюардов фан-зоны.

Охрана фан-зоны и прилегающей к ней территории будет осуществляться круглосуточно.