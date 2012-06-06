Шведы требуют срочно привести в порядок кемпинг на Трухановом

Об этом говорится в письме директора компании Nikes.com Никласа Халберга к начальнику КП "Плесо", сообщает "Украинская правда".

Директор компании, которая заключила соглашение с КП "Плесо" на обустройство кемпинга на Трухановом острове обеспокоен тем, что за два дня до поселения шведских фанов кемпинг совсем не готов.

"Пожалуйста уточните все быстрее, и когда я приеду 7 июня, я бы хотел провести полную инспекцию палаточного городка", написал Халберг в письме. Замечания у него вызвали душевые, электричество, планировка территории и траншеи по всему острову.

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В свою очередь, Санстанция Киева не рекомендует размещать фанов на Трухановом острове, поскольку тамошние условия не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "Удар" Алексей Давыденко.

"Я только что разговаривал с главным санврачом Ярославом Ортиновским. Он рассказал, что канализации на острове нет, анализы воды, которую они брали из скважины, очень плохие. Новые анализы специалисты СЭС уже провести не успевают. Электрики пока нет. СЭС не дала разрешения использовать туалеты и военную палатку, которую "представили" как санчасть ", - сказал Давыденко.

Он добавил, что ко всему этому территория кемпинга не прошла обработку от грызунов и клещей.

"В общем, в СЭС сказали, что ни при каких условиях не могут дать разрешение на открытие и эксплуатацию палаточного городка на Трухановом острове", - подытожил Давыденко.

Как рассказал один из рабочих, который обустраивает фан-зону, она еще не готова никого принимать.

"Как там люди будут жить, я не знаю. Что готово? Но ничего не готово. Руководителей очень много, а рабочие все равно занимаются, кто чем", - рассказал Владимир. По его словам, рабочие, из гастрарбайтеров, живут в ужасных условиях, работают на разных участках, но централизованного руководства нет.

"Создается впечатление, что никто ни за что не отвечает, поэтому и работа стоит. Но хуже всего то, что на зеленом острове много деревьев срубили. А еще мусор - всю грязь, начиная от бумажек и стекла в целлофановых пакетах - все закапывают прямо на острове . Мы вырывали яму и все закапывали туда ", - рассказал Владимир.