Официальную зону фана в Киеве откроют послезавтра

8 июня, в день открытия турнира Евро-2012, начинает работу официальная фан-зона Принимающего города Киева. Открытие фан-зоны состоится в 12:00.

Сегодня завершаются последние работы по монтажу элементов фан-зоны на Крещатике, которые проводит генеральный оператор фан-зоны ООО «Холидей сервис», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С 7 июня в периметре официальной фан-зоны столицы вводится режим безопасности, поэтому все 5 входных групп начнут работать с контролем на состояние безопасности.

На протяжении Чемпионата в фан-зоне будет работать большой экран диаметром 144 кв. м, где можно будет смотреть трансляцию всех матчей Евро-2012, а также дополнительные экраны площадью 70 кв. м каждый. Торговые точки от официальных спонсоров Чемпионата будут предлагать болельщикам различную еду и напитки. Также в фан-зоне уже установлены и подключены к канализации стационарные санузлы. На всей территории фан-зоны будет доступный бесплатный беспроводный Интернет. Ежедневно здесь будут дежурить бригады скорой помощи, правоохранители.

Организаторы отмечают, что вход в фан-зону будет свободным, кроме нематчевых дней. Именно в эти дни запланировано проведение культурной программы при участии отечественных и зарубежных звезд.

Вместе с фан-зоной свою работу начнет и медиа-центр города Киева, который на период Евро-2012 станет главным информационным центром столицы и местом работы отечественных и иностранных журналистов.

Напомним, медиа-центр будет базироваться в Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского по адресу ул. Городецкого, 1-3/11.

Городскими службами отработаны все вопросы относительно обеспечения комфортной работы журналистов в медиа-центре (техническое оснащение, питание, отдых представителей масс-медиа). Функционировать медиа-центр будет ежедневно с 12.00 до 00.00, а в дни матчей – до 01.00.