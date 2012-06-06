Платини признался, что Евро-2012 - самый сложный турнир из всех, что были

Президент Союза европейских футбольных федераций (UEFA) Мишель Платини считает нынешний чемпионат Европы по футболу самым "сложным" с точки зрения организации по сравнению с предыдущими турнирами, но убежден в том, что Украина и Польша справились с поставленной задачей.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию DieWielt.

"Действительно, можно так сказать, но напоследок окажется, что это того стоило. Лучше выиграть сложный матч, а не легкий", - сказал М.Платини, отвечая на вопрос журналиста.

Президент UEFА выразил убеждение, что чемпионат будет успешным.

"Это будет крупный турнир, очень хороший чемпионат Европы. Стадионы в Польше и в Украине прекрасные. Также атмосфера будет совершенной", - сказал он.

М.Платини отметил, что особенно украинцы должны гордиться тем, что организуют турнир, несмотря на неблагоприятные политические и другие трудности.

Президент UEFА заявил, что построенная в рамках подготовки к чемпионату инфраструктура позволит улучшить уровень жизни в Украине, отметив, что без Евро-2012 она была бы построена на 20 или 30 лет позже.

"Это все после завершения матчей останется. Это прекрасная сила футбола, которая помогла уже раньше Германии и Франции", - сказал М.Платини.

Он также выразил убеждение, что украинцы с поляками заслужили право организовывать европейский чемпионат по футболу, отметив, что худшая инфраструктура, чем в более развитых странах, в Польше и Украине вызовет дополнительный интерес у болельщиков.

Как сообщал УНИАН, матчи Евро-2012 будут проходить в четырех украинских и четырех польских городах с 8 июня по 1 июля этого года.

Справка УНИАН. Представители польских и украинских властей неоднократно заявляли, что организация Евро-2012 позволит дать важный импульс для развития национальных экономик, в частности, для привлечения иностранных инвестиций и развития туризма. В то же время ряд экспертов называют неоправданным такие огромные расходы на организацию турнира, прогнозируя финансовые убытки от проведения этого мероприятия.