Польские синоптики пугают грозой в день открытия Евро-2012
13:32, 06 июня 2012Спорт
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Польские синоптики прогнозируют в Варшаве в день открытия финальной части чемпионата Европы по футболу 8 июня грозу с ливнем.
|Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как раз перед самим началом первого матча
Вероятность прогноза они оценивают в 80%. Об этом сообщает TVNMeteo.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как раз перед самим началом первого матча Евро-2012 между сборными Польши и Греции, который запланирован на 18.00 по местному времени.
"Ураган будет сопровождать кратковременный интенсивный дождь, до 20-25 мм. Около 20.00 гроза закончится, но дождь будет продолжать падать время от времени. Температура упадет до около 18 градусов", - отмечает канал.
На протяжении дня температура в Варшаве будет от 23 до 19 градусов.
По данным синоптиков, ухудшение погоды принесет в Варшаву холодный атмосферный фронт с запада.
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