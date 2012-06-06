Польские синоптики пугают грозой в день открытия Евро-2012

Вероятность прогноза они оценивают в 80%. Об этом сообщает TVNMeteo.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды как раз перед самим началом первого матча Евро-2012 между сборными Польши и Греции, который запланирован на 18.00 по местному времени.

"Ураган будет сопровождать кратковременный интенсивный дождь, до 20-25 мм. Около 20.00 гроза закончится, но дождь будет продолжать падать время от времени. Температура упадет до около 18 градусов", - отмечает канал.

На протяжении дня температура в Варшаве будет от 23 до 19 градусов.

По данным синоптиков, ухудшение погоды принесет в Варшаву холодный атмосферный фронт с запада.