Меркель может посетить сборную Германии на Евро, но в Польше

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Павел Грась в эфире TVP Info в среду.

«О приезде А.Меркель мы мало что знаем, хотя имеем сигналы, что, возможно, появится даже перед матчем, чтобы посетить свою сборную», - сказал он.

Пресс-секретарь сказал, что информация о приезде зарубежных лидеров будет появляться ближе к проведению матчей, отметив, что, по данным польской стороны, в Гданьск на матч сборных Испании и Италии может приехать глава испанского правительства.

П.Грась сообщил, что на матче-открытии чемпионата 8 июня планирует присутствовать премьер-министр Польши Дональд Туск, который, "скорее всего", будет находиться в той же ложе, что и глава польского государства Бронислав Коморовский.

"Нужно помнить, что на время турнира стадионами руководит UEFA, которая будет принимать окончательное решение, но не думаю, что не хватит места для Президента и главы правительства", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что Президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, скорее всего, не приедут в Польшу на матч российской и польской сборных 12 июня, из-за того, что в тот же день отмечается День России.

Как сообщал УНИАН, в конце мая премьер-министр Польши Д.Туск заявил, что убедил А.Меркель не будет бойкотировать матчи турнира в украинских городах из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

В начале мая к такому бойкоту призвали политики из ряда государств - больше всего их было из Германии, которые называют дело против осужденной к семи годам тюрьмы за газовый контракт с Россией Ю.Тимошенко "политически мотивированным" и добиваются освобождения экс-премьера.

Сборная Германии, которая во время Евро-2012 будет базироваться в польском Гданьске, первые три матча групповой фазы чемпионата сыграет в украинских городах Львове и Харькове с 9 по 17 июня.