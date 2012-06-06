Определились судьи на первые матчи Евро

Стартовый матч чемпионата Европы 8 июня на «Народовом» стадионе в Варшаве между сборными Польши и Греции доверено судить испанскому рефери Карлосу Веласко Карбальо, пишет Украина-2012.

Другие команды группы А - сборные России и Чехии рассудит харизматичный англичанин Ховард Уебб.

В группе B встречу между Германией и Португалией, которая, напомним, пройдет 9 июня во Львове, доверено обслуживать французу Стефану Ланнуа. На встрече между Голландией и Данией в Харькове, в свою очередь, будет работать словенец Дамир Скомина.

Напомним, на матчах Евро-2012 будут работать бригады арбитров из семи человек. Один – в поле, двое – помощники на линиях, двое – за воротами, а также двое резервных – для главного рефери и помощников на линии.