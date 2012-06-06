За два дня до Евро: в Украину уже приехали более 200 болельщиков

Совместный контроль во время проведения Евро-2012 будет осуществляться на территории Польши, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Он будет действовать в 7 автомобильных и одном железнодорожном пунктах пропуска. В частности, начал функционировать и пункт пропуска «Угринов-Долгобычев». В автомобильных пунктах пропуска осуществляется принцип одной остановки и созданы еврокоридоры.

В Украину начали прибывать и первые болельщики из Нидерландов, Германии, Южной Африки, Швеции, Польши и Российской Федерации, а также волонтеры УЕФА. Уже границу пересекли более 200 болельщиков.

Также сегодня ожидается прибытие сборных команд Швеции и Франции. Активно пересекают границу и представители УЕФА по обеспечению проведения футбольного чемпионата, а также представители масс-медиа, которые будут осуществлять освещение прямых трансляций футбольных матчей Евро-2012.

Под эгидой Европейского агентства по охране внешних границ Европейского Союза FRONTEX началась совместная операция «Eurocup 2012». Во время операции 10 офицеров FRONTEX будут находиться в Донецке, Харькове, Львове и Борисполе, а представители Госпогранслужбы будут находиться в аэропортах Нидерландов, Швеции, Португалии, Чехии и Испании.