График работы киевского метро во время Евро-2012

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, на основании распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25 мая № 859 "О мерах по организации дорожного движения, работы общественного транспорта общего пользования, парковки и других вопросов дорожно-транспортного комплекса города Киева во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу", от 30 марта 2012 № 512 "О проведении мероприятия "Официальная фан-зона турнира УЕФА Евро-2012 в г. Киеве на Майдане Незалежности и по улице Крещатик (от улицы Институтской до улицы Б. Хмельницкого)" и с целью обеспечения перевозки болельщиков на период проведения с 8 июня по 1 июля чемпионата Европы 2012 года по футболу и с 7 июня по 2 июля 2012 года работы официальной фан-зоны на Майдане Незалежности и по улице Крещатик, меняется режим работы Киевского метрополитена.

Так, с 7 июня по 2 июля 2012 года, на период работы официальной фан-зонына улице Крещатик и Майдане Незалежности, работа Киевского метрополитена будет продлена на один час, а в дни проведения футбольных матчей на НСК "Олимпийский" (начало в 21 час 45 мин.) 11, 15, 19, 24 июня, 1 июля 2012 года и мероприятий в официальной фан-зоне 13 июня 2012 года – на два часа.

Станция "Майдан Незалежности" Куреневско-Красноармейской линии с 00 час. 00 мин. 7 июня до 6 час. 00 мин. 2 июля будет закрыта для входа и выхода пассажиров. В указанный период станция будет работать как пересадочная с линии на линию.

Станции "Олимпийская" и "Дворец спорта" с 17 час. 45 мин. до 21 час. 45 мин. и на один час после окончания матчей на НСК "Олимпийский" 11, 15, 19, 24 июня и 1 июля 2012 года будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Через станцию "Олимпийская" поезда будут следовать без остановки. В указанный период, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение входа пассажиров на станции "Крещатик", "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" и, при необходимости, закрытие входа на станции "Крещатик" и "Театральная".

В период с 7 июня по 1 июля 2012 года с 22 час. 00 мин. до окончания движения поездов будут предусмотрены дополнительные резервные поезда.