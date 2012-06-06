Украинская сборная за победу на Евро получит больше, чем поляки и немцы вместе

Об этом сообщил президент федерации футбола Украины Григорий Суркис пишет Украина-2012.

Для украинцев Евро начнется 11 июня матчем против сборной Швеции.

"В сравнении с премиальными других сборных, участвующих в чемпионате Европы, у нас финансовый стимул лучше. За победу в каждом матче на групповом этапе команда получит 500 тысяч, за ничью - 250 тысяч. За выход из группы национальная команда получит два миллиона евро. Столько же - за выход в полуфинал. За выход в финал - 3 миллиона, за победу в нем - 4,5 миллиона евро", - сказал Суркис.

Таким образом, максимальная сумма, которую может заработать украинская сборная, составляет 12,5 миллиона евро. Для этого нужно победить во всех играх. В случае двух побед на групповом этапе, что наверняка обеспечит команде выход в плей-офф, и далее вплоть до финала, сумма премиальных составит 12 миллионов.

Для сравнения, сборная Германии в случае победы на Евро-2012 получит в общей сложности 7 миллионов евро, а польская команда – чуть менее четырех миллионов.

Напомним, за каждую победу на групповом этапе команды получат от УЕФА по миллиону евро, за каждую ничью – 500 тысяч. Четвертьфиналисты разбогатеют на 2 миллиона каждый, полуфиналисты – на 3, финалисты – на 4,5. Чемпион же Европы дополнительно получит 7,5 миллиона евро. Общий заработок победителя может составить 23,5 миллиона.