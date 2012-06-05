Список VIP-гостей матча-открытия Евро-2012 держат в тайне

Союз европейских футбольных федераций (UEFA) обнародует список VIP-гостей торжественного открытия чемпионата Европы по футболу, который открывается игрой сборных Польши и Греции в ближайшую пятницу, в день проведения этого матча.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель компании UEFA Polska Эва Прокопяк, отметив, что организация не предоставляет информации о приглашенных гостях.

"Списки VIP-гостей будут публиковаться в дни матчей", - сказала она.

Собеседник агентства сообщила, что приглашения для важнейших лиц для участия в матче-открытии направил президент UEFA Мишель Платини.

Э.Прокопяк не уточнила, сколько человек может вместить главная VIP-ложа на Национальном стадионе в Варшаве, где состоится матч-открытие и в которой будет находиться М.Платини с приглашенными гостями.

Она отметила, что в действительности на стадионе будет несколько VIP-лож, частью из которых смогут пользоваться люди, которые раньше выкупили соответствующие корпоративные пакеты.

По данным оператора Национального стадиона государственной компании NCS, все "виповские" ложи на арене смогут вместить 800 человек.

Представитель пресс-службы Президента Польши не уточнил корреспонденту УНИАН, кто, кроме Президента Польши Бронислава Коморовского и Президента Украины Виктора Януковича, будет принимать участие в торжественном открытии Евро-2012.

Собеседник агентства отметил, что представители польской власти также имели возможность приглашать VIP-гостей, но не предоставили информации, кто среди приглашенных.

Как сообщал УНИАН, матчи Евро-2012 будут проходить в четырех польских и четырех украинских городах с 8 июня по 1 июля этого года.