На финал Евро-2012 есть еще свободные билеты

Об этом сообщает бельгийское агентство Belga со ссылкой на УЕФА.

Агентство отмечает, что, среди прочего, есть свободные билеты как на финальный матч, который состоится в Киеве 1 июля, так и на матч между сборными Англии и Франции, который должен состояться в Донецке уже в понедельник, 11 июня.

Общее количество билетов на 31 матч Евро-2012 составляли 1,4 млн.