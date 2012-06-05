На финал Евро-2012 есть еще свободные билеты
16:39, 05 июня 2012Спорт
4158
Около 10 тысяч билетов на матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине остаются непроданными.
Агентство утверждает, что на матчи есть еще 10 тысяч билетов
Об этом сообщает бельгийское агентство Belga со ссылкой на УЕФА.
Агентство отмечает, что, среди прочего, есть свободные билеты как на финальный матч, который состоится в Киеве 1 июля, так и на матч между сборными Англии и Франции, который должен состояться в Донецке уже в понедельник, 11 июня.
Общее количество билетов на 31 матч Евро-2012 составляли 1,4 млн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter