Велотрек ”Авангард” - больше не исторический памятник

Столичный велотрек «Авангард» выведен из перечня охранных объектов. Об этом отмечается в информации заместителя главы Киевской городской государственной администрации Виталия ЖУРАВСКОГО, текст которой передан УНИАН.

«Долгое время мы не могли решить вопрос реконструкции единственного в Киеве велотрека из-за того, что он значился в Государственном реестре неподвижных достопримечательностей Украины. Однако теперь, в соответствии с приказом Министерства культуры и туризма Украины, он исключен из реестра”, - сообщил В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, сейчас столичная власть может приступить к началу реконструкции этого объекта, и соответствующий проект рассматривается в КГГА.

В.ЖУРАВСКИЙ проинформировал, что реконструкция предусматривает поднятие полотна велотрека на сваях, что поможет предупредить его разрушение из-за проседания грунтов. Планируется обновление административного комплекса, обустройство боксов для хранения велосипедов и другого инвентаря и тому подобное. Кроме того, по его словам, в рамках реконструкции будет построена детско-юношеская спортивная школа, в которой будут заниматься велоспортом 110 воспитанников.

Справка УНИАН. Велотрек "Авангард" построен в 1913 году. С момента сооружения он пережил несколько реставраций. Последняя реставрация, проведенная в 1991 году, вывела его в ряд лучших велотреков Европы. Его параметры отвечают олимпийским. Уникальность такого рода сооружения заключается в большой сложности вычисления необходимых параметров (длина дорожки, угол максимального наклона и т.п.) и последующей реализации проекта. Благодаря своей богатой спортивной истории велотрек в 1998 году объявлен памятником истории и архитектуры.

Сегодня, 20 сентября, представители общественности заявили о том, что застройщик хочет разрушить достопримечательность истории и архитектуры – велотрек “Авангард”.

“Суть такая – застройщики хотят убрать трек под видом реконструкции. Но никакой реконструкции не будет. Будет паркинг, а затем, по странному стечению обстоятельств, у застройщика закончатся инвестиции”, - допустил Евгений НИКОЛАЕВ.

Как сообщалось на пресс-конференции, сейчас киевляне вместе с тренерами и спортсменами намереваются все же отстоять велотрек. Они подчеркнули, что строительные работы на его территории запрещены, поскольку это охранительный объект, но у них есть информация, что сейчас в Киевской городской государственной администрации рассматривается вопрос об изменении его статуса.

С просьбой вмешаться в ситуацию, защитить велотрек “Авангард” от застройщиков были направлены обращение к Президенту Украины, премьер-министру, во все профильные министерства и ведомства, во все партии.