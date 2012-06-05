Синоптики обещают, что 11 июня дождя не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, температурный режим в этот день будет умеренным – 24-26 градусов тепла днем со снижением на 2-4 градуса вечером.

В целом, как заметил Н.Кульбида, погода для проведения матча в этот день будет благоприятной.

Как сообщалось, матчи Евро-2012 пройдут в четырех польских и четырех украинских городах с 8 июня по 1 июля.