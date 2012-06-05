Синоптики обещают, что 11 июня дождя не будет

13:20, 05 июня 2012
Спорт
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В Киеве 11 июня, в день проведения первого в столице матча Евро-2012, дождь не ожидается.  

Кульбіда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, температурный режим в этот день будет умеренным – 24-26 градусов тепла днем со снижением на 2-4 градуса вечером.

В целом, как заметил Н.Кульбида, погода для проведения матча в этот день будет благоприятной.

Как сообщалось, матчи Евро-2012 пройдут в четырех польских и четырех украинских городах с 8 июня по 1 июля.

 

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