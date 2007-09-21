Результаты матчей Кубка УЕФА
Теперь ждём 4 октября
Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:
Митьюленд - Локомотив 1:3
Сараево - Базель 1:2
Арис - Сарагоса 1:0
Динамо (Бухарест) - Эльфсборг 1:2
Сошо - Паниониос 0:2
Бранн - Брюгге 0:1
Бавария - Белененсеш 1:0
Хаммарбю - Брага 2:1
Млада - Палермо 0:1
Динамо (Загреб) - Аякс 0:1
Литекс - Гамбург 0:1
Ланс - Копенгаген 1:1
Спартак (Москва) - Хэкен 5:0
Ларисса - Блэкберн 2:0
Зенит - Стандард 3:0
Байер - Лейрия 3:1
Тампере Юнайтед - Бордо 2:3
Гроцлин - Црвена Звезда 0:1
АЕК - Зальцбург 3:0
Артмедиа - Панатинаикос 1:2
Спарта - Оденсе 0:0
Эмполи - Цюрих 2:1
Андерлехт - Рапид (Вена) 1:1
Пасуш - Алкмаар 0:1
Вильяреал - БАТЭ 4:1
Сьон - Галатасарай 3:2
Атлетико - Эрджиеспор 4:0
Хетафе - Твенте 1:0
Гронинген - Фиорентина 1:1
Работнички - Болтон 1:1
Нюрнберг - Рапид (Бухарест) 0:0
Эвертон - Металлист 1:1
Тоттенхэм - Анортосис 6:1
Аустрия (Вена) - Волеренга 2:0
Хапоэль (Тель-Авив) - АИК 0:0
Локомотив (София) - Ренн 1:3
Абердин - Днепр 0:0
Херенвеен - Хельсинборг 5:3
Тулуза - ЦСКА (София) 0:0
Сампдория - Ольборг 2:2