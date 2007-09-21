Результаты матчей Кубка УЕФА

00:22, 21 сентября 2007
Спорт
1682

Теперь ждём 4 октября

Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:

Митьюленд - Локомотив 1:3

Сараево - Базель 1:2

Арис - Сарагоса 1:0

Динамо (Бухарест) - Эльфсборг 1:2

Сошо - Паниониос 0:2

Бранн - Брюгге 0:1

Бавария - Белененсеш 1:0

Хаммарбю - Брага 2:1

Млада - Палермо 0:1

Динамо (Загреб) - Аякс 0:1

Литекс - Гамбург 0:1

Ланс - Копенгаген 1:1

Спартак (Москва) - Хэкен 5:0

Ларисса - Блэкберн 2:0

Зенит - Стандард 3:0

Байер - Лейрия 3:1

Тампере Юнайтед - Бордо 2:3

Гроцлин - Црвена Звезда 0:1

АЕК - Зальцбург 3:0

Артмедиа - Панатинаикос 1:2

Спарта - Оденсе 0:0

Эмполи - Цюрих 2:1

Андерлехт - Рапид (Вена) 1:1

Пасуш - Алкмаар 0:1

Вильяреал - БАТЭ 4:1

Сьон - Галатасарай 3:2

Атлетико - Эрджиеспор 4:0

Хетафе - Твенте 1:0

Гронинген - Фиорентина 1:1

Работнички - Болтон 1:1

Нюрнберг - Рапид (Бухарест) 0:0

Эвертон - Металлист 1:1

Тоттенхэм - Анортосис 6:1

Аустрия (Вена) - Волеренга 2:0

Хапоэль (Тель-Авив) - АИК 0:0

Локомотив (София) - Ренн 1:3

Абердин - Днепр 0:0

Херенвеен - Хельсинборг 5:3

Тулуза - ЦСКА (София) 0:0

Сампдория - Ольборг 2:2

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter