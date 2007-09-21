Результаты матчей Кубка УЕФА

Теперь ждём 4 октября

Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА: Митьюленд - Локомотив 1:3 Сараево - Базель 1:2 Арис - Сарагоса 1:0 Динамо (Бухарест) - Эльфсборг 1:2 Сошо - Паниониос 0:2 Бранн - Брюгге 0:1 Бавария - Белененсеш 1:0 Хаммарбю - Брага 2:1 Млада - Палермо 0:1 Динамо (Загреб) - Аякс 0:1 Литекс - Гамбург 0:1 Ланс - Копенгаген 1:1 Спартак (Москва) - Хэкен 5:0 Ларисса - Блэкберн 2:0 Зенит - Стандард 3:0 Байер - Лейрия 3:1 Тампере Юнайтед - Бордо 2:3 Гроцлин - Црвена Звезда 0:1 АЕК - Зальцбург 3:0 Артмедиа - Панатинаикос 1:2 Спарта - Оденсе 0:0 Эмполи - Цюрих 2:1 Андерлехт - Рапид (Вена) 1:1 Пасуш - Алкмаар 0:1 Вильяреал - БАТЭ 4:1 Сьон - Галатасарай 3:2 Атлетико - Эрджиеспор 4:0 Хетафе - Твенте 1:0 Гронинген - Фиорентина 1:1 Работнички - Болтон 1:1 Нюрнберг - Рапид (Бухарест) 0:0 Эвертон - Металлист 1:1 Тоттенхэм - Анортосис 6:1 Аустрия (Вена) - Волеренга 2:0 Хапоэль (Тель-Авив) - АИК 0:0 Локомотив (София) - Ренн 1:3 Абердин - Днепр 0:0 Херенвеен - Хельсинборг 5:3 Тулуза - ЦСКА (София) 0:0 Сампдория - Ольборг 2:2

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