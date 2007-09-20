Результаты 19 матчей Кубка УЕФА
Днепр и Абердин играют второй тайм
Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:
Митьюленд - Локомотив 1:3
Сараево - Базель 1:2
Арис - Сарагоса 1:0
Динамо (Бухарест) - Эльфсборг 1:2
Локомотив (София) - Ренн 1:3
Сошо - Паниониос 0:2
Бранн - Брюгге 0:1
Бавария - Белененсеш 1:0
Хаммарбю - Брага 2:1
Млада - Палермо 0:1
Динамо (Загреб) - Аякс 0:1
Литекс - Гамбург 0:1
Ланс - Копенгаген 1:1
Спартак (Москва) - Хэкен 5:0
Ларисса - Блэкберн 2:0
Зенит - Стандард 3:0
Байер - Лейрия 3:1
Тампере Юнайтед - Бордо 2:3
Гроцлин - Црвена Звезда 0:1
АЕК - Зальцбург 3:0
Продолжаются игры:
Артмедиа - Панатинаикос
Спарта - Оденсе
Эмполи - Цюрих
Андерлехт - Рапид (Вена)
Пасуш - Алкмаар
Вильяреал - БАТЭ
Сьон - Галатасарай
Атлетико - Эрджиеспор
Хетафе - Твенте
Гронинген - Фиорентина
Работнички - Болтон
Нюрнберг - Рапид (Бухарест)
Эвертон - Металлист
Тоттенхэм - Анортосис
Аустрия (Вена) - Волеренга
Хапоэль (Тель-Авив) - АИК
Абердин - Днепр 0:0 (идёт второй тайм)
Херенвеен - Хельсинборг
Тулуза - ЦСКА (София)
Сампдория - Ольборг