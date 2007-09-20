Результаты 19 матчей Кубка УЕФА

Днепр и Абердин играют второй тайм

Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА: Митьюленд - Локомотив 1:3 Сараево - Базель 1:2 Арис - Сарагоса 1:0 Динамо (Бухарест) - Эльфсборг 1:2 Локомотив (София) - Ренн 1:3 Сошо - Паниониос 0:2 Бранн - Брюгге 0:1 Бавария - Белененсеш 1:0 Хаммарбю - Брага 2:1 Млада - Палермо 0:1 Динамо (Загреб) - Аякс 0:1 Литекс - Гамбург 0:1 Ланс - Копенгаген 1:1 Спартак (Москва) - Хэкен 5:0 Ларисса - Блэкберн 2:0 Зенит - Стандард 3:0 Байер - Лейрия 3:1 Тампере Юнайтед - Бордо 2:3 Гроцлин - Црвена Звезда 0:1 АЕК - Зальцбург 3:0 Продолжаются игры: Артмедиа - Панатинаикос Спарта - Оденсе Эмполи - Цюрих Андерлехт - Рапид (Вена) Пасуш - Алкмаар Вильяреал - БАТЭ Сьон - Галатасарай Атлетико - Эрджиеспор Хетафе - Твенте Гронинген - Фиорентина Работнички - Болтон Нюрнберг - Рапид (Бухарест) Эвертон - Металлист Тоттенхэм - Анортосис Аустрия (Вена) - Волеренга Хапоэль (Тель-Авив) - АИК Абердин - Днепр 0:0 (идёт второй тайм) Херенвеен - Хельсинборг Тулуза - ЦСКА (София) Сампдория - Ольборг

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter