Таможня и граница начали работать в режиме Евро-2012

На таможне новый режим работы На таможне новый режим работы

Сегодня, 5 июня с 08.00 в международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения, расположенных на участке границы во Львовской области, украинские и польские пограничные и таможенные службы начали осуществлять контроль в пределах проведения Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.

Контроль осуществляется на базе существующей инфраструктуры пунктов пропуска (на территории Республики Польши). На всех полосах легкового движения в обоих направлениях (въезд/выезд) непрерывно – в одном месте. Цель такого способа контроля - повышение уровня исполнения служебных обязанностей работниками всех служб, максимальное сокращение времени и упрощение формальностей.

В пределах Львовской области есть четыре пункта пропуска: «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец – Корчевая», «Шегини – Медика» и «Угринов - Долгобычув».

Как отмечают на таможне, совместный контроль будет осуществляться до 4 июля 2012 года.

Кроме этого, таможенники отмечают, что накануне было проведены тренинги по такому виду контроля. Во время их проведения работники знакомились с местом оформления, инфраструктурой пунктов пропуска, техническими и другими средствами. После проведения предварительных учений время контрольных процедур значительно сократилось.