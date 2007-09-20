Главным тренером киевского Динамо назначен Йожеф Сабо

21:52, 20 сентября 2007
Спорт
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Анатолий Демьяненко подал в отставку

Сегодня главный тренер ФК Динамо Киев Анатолий Демьяненко обратился к президенту клуба Игорю Суркису с  заявлением об отставке. Отставка была принята.

Главным тренером ФК Динамо Киев Игорь Суркис назначил Йожефа Сабо.

Прокомментировать  это событиеwww.fcdynamo.kiev.ua обратился  сначала к президенту ФК Динамо Киев Игорю Суркису :

- Я с пониманием отнёсся к просьбе Анатолия Васильевича. Принятое решение далось ему нелегко. Но он сумел меня убедить в  том, что оно – результат реальной  оценки своих возможностей и то, что сделал он это, руководствуясь прежде всего интересами родного клуба, которому он отдал столько лет. Я искренне благодарен Анатолию Васильевичу за всё, что он сумел сделать для клуба в течение двух сезонов, а это, как известно – два  национальных Кубка и Суперкубка, титул чемпиона Украины и две успешных квалификации в Лигу чемпионов. Хочу подчеркнуть: Демьяненко остаётся динамовцем, и его опыт нам ещё пригодится…

С сегодняшнего дня  главным тренером я назначил Йожефа Сабо. Представлять его – профессионала высочайшей пробы -  нет никакой необходимости. Его умение найти правильные  выходы из кризисной ситуации мы все хорошо знаем и помним. Верю, что у него всё получится и теперь.

 …а затем -  к новому главному тренеру "Динамо" Йожефу Сабо:

- У нас состоялся с Игорем Михайловичем разговор. Сошлись на том, что команде, которая обладает мощным потенциалом, необходимы свежие идеи и, главное, сплочённость, понимание общности целей и ответственности перед своими болельщиками.  Несмотря на вчерашнее поражение от «Ромы», задача в Лиге чемпионов для «Динамо» остаётся прежней  - выход из группы и попадание в плей-офф. Так что будем работать.

 

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