Результаты 9 матчей Кубка УЕФА
Российские клубы выигрывают по-крупному
Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:
Литекс - Гамбург 0:1
Ланс - Копенгаген 1:1
Спартак (Москва) - Хэкен 5:0
Ларисса - Блэкберн 2:0
Зенит - Стандард 3:0
Байер - Лейрия 3:1
Тампере Юнайтед - Бордо 2:3
Гроцлин - Црвена Звезда 0:1
АЕК - Зальцбург 3:0
Продолжаются игры:
Артмедиа - Панатинаикос
Спарта - Оденсе
Эмполи - Цюрих
Сошо - Паниониос
Андерлехт - Рапид (Вена)
Пасуш - Алкмаар
Вильяреал - БАТЭ
Сьон - Галатасарай
Атлетико - Эрджиеспор
Хетафе - Твенте
Митьюленд - Локомотив
Гронинген - Фиорентина
Работнички - Болтон
Нюрнберг - Рапид (Бухарест)
Эвертон - Металлист
Тоттенхэм - Анортосис
Сараево - Базель
Аустрия (Вена) - Волеренга
Хапоэль (Тель-Авив) - АИК
Арис - Сарагоса
Динамо (Бухарест) - Эльфсборг
Локомотив (София) - Ренн
Бранн - Брюгге
Бавария - Белененсеш
Абердин - Днепр
Херенвеен - Хельсинборг
Тулуза - ЦСКА (София)
Сампдория - Ольборг
Хаммарбю - Брага
Млада - Палермо
Динамо (Загреб) - Аякс