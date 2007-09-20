Результаты 9 матчей Кубка УЕФА

21:40, 20 сентября 2007
Спорт
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Российские клубы выигрывают по-крупному

Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:

Литекс - Гамбург 0:1

Ланс - Копенгаген 1:1

Спартак (Москва) - Хэкен 5:0

Ларисса - Блэкберн 2:0

Зенит - Стандард 3:0

Байер - Лейрия 3:1

Тампере Юнайтед - Бордо 2:3

Гроцлин - Црвена Звезда 0:1

АЕК - Зальцбург 3:0

Продолжаются игры:

Артмедиа - Панатинаикос

Спарта - Оденсе

Эмполи - Цюрих

Сошо - Паниониос

Андерлехт - Рапид (Вена)

Пасуш - Алкмаар

Вильяреал - БАТЭ

Сьон - Галатасарай

Атлетико - Эрджиеспор

Хетафе - Твенте

Митьюленд - Локомотив

Гронинген - Фиорентина

Работнички - Болтон

Нюрнберг - Рапид (Бухарест)

Эвертон - Металлист

Тоттенхэм - Анортосис

Сараево - Базель

Аустрия (Вена) - Волеренга

Хапоэль (Тель-Авив) - АИК

Арис - Сарагоса

Динамо (Бухарест) - Эльфсборг

Локомотив (София) - Ренн

Бранн - Брюгге

Бавария - Белененсеш

Абердин - Днепр

Херенвеен - Хельсинборг

Тулуза - ЦСКА (София)

Сампдория - Ольборг

Хаммарбю - Брага

Млада - Палермо

Динамо (Загреб) - Аякс

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