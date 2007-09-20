Результаты 9 матчей Кубка УЕФА

Российские клубы выигрывают по-крупному

Завершились матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА: Литекс - Гамбург 0:1 Ланс - Копенгаген 1:1 Спартак (Москва) - Хэкен 5:0 Ларисса - Блэкберн 2:0 Зенит - Стандард 3:0 Байер - Лейрия 3:1 Тампере Юнайтед - Бордо 2:3 Гроцлин - Црвена Звезда 0:1 АЕК - Зальцбург 3:0 Продолжаются игры: Артмедиа - Панатинаикос Спарта - Оденсе Эмполи - Цюрих Сошо - Паниониос Андерлехт - Рапид (Вена) Пасуш - Алкмаар Вильяреал - БАТЭ Сьон - Галатасарай Атлетико - Эрджиеспор Хетафе - Твенте Митьюленд - Локомотив Гронинген - Фиорентина Работнички - Болтон Нюрнберг - Рапид (Бухарест) Эвертон - Металлист Тоттенхэм - Анортосис Сараево - Базель Аустрия (Вена) - Волеренга Хапоэль (Тель-Авив) - АИК Арис - Сарагоса Динамо (Бухарест) - Эльфсборг Локомотив (София) - Ренн Бранн - Брюгге Бавария - Белененсеш Абердин - Днепр Херенвеен - Хельсинборг Тулуза - ЦСКА (София) Сампдория - Ольборг Хаммарбю - Брага Млада - Палермо Динамо (Загреб) - Аякс

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