Меркель еще в раздумьях, ехать ли на Евро
08:46, 05 июня 2012Спорт
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель еще не решила, приедет ли на матчи Евро-2012, который начинается игрой сборных Польши и Греции 8 июня в Варшаве.
|"Конкретных планов" на Евро Ангела Меркель не имеет
По данным польского информагентства, другие члены немецкого правительства на сегодняшний день также не имеют "конкретных планов", связанных с Евро-2012.
Как сообщал УНИАН, в конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что убедил А.Меркель не бойкотировать матчи турнира в украинских городах в связи с ситуацией с экс-премьер-министром Украины Юлии Тимошенко.
Сборная Германии первые три матча сыграет во Львове 9, 13 и 17 июня.
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