Меркель еще в раздумьях, ехать ли на Евро

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на DPA.

По данным польского информагентства, другие члены немецкого правительства на сегодняшний день также не имеют "конкретных планов", связанных с Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, в конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что убедил А.Меркель не бойкотировать матчи турнира в украинских городах в связи с ситуацией с экс-премьер-министром Украины Юлии Тимошенко.

Сборная Германии первые три матча сыграет во Львове 9, 13 и 17 июня.