Варшавская фан-зона обошлась в 6,4 млн евро

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в понедельник сообщила представитель пресс-службы города Агнешка Кломб, отметив, что, по оценкам властей, больше всего иностранных туристов приедут в Варшаву из России и Греции.

Собеседник агентства отметила, что в польской столице во время Евро-2012 будет действовать самая большая фан-зона среди восьми городов-организаторов турнира в Польше и Украине, способная вместить 100 тыс. человек.

Создание этой фан-зоны обошлось городу в около 6,4 млн евро, 1 млн из которых дала UEFA, которая также предоставила необходимое оборудование, заметила А.Кломб.

Представитель варшавской мэрии сообщила, что стоимость всех инвестиций, реализованных в рамках подготовки к чемпионату в городе и столичной Мазовецкой области, составила около 6,4 млрд евро. А.Кломб подчеркнула, что эти средства главным образом были направлены на улучшение инфраструктуры.

«Эти инвестиции не связаны непосредственно с Евро-2012, но их реализация, благодаря чемпионату, была ускорена», - сказала она, заметив, что власти Варшавы профинансировали около 40 проектов стоимостью 1,4 млрд евро.

А.Кломб не смогла уточнить, сколько приехавшие в столицу болельщики могут потратить во время пребывания в городе, отметив, что столичные власти рассчитывают "в первую очередь" на рост прибылей города в будущем за счет большего туристического потока.

По ее словам, опыт предыдущих организаторов чемпионата Европы по футболу подтверждает, что болельщики возвращаются в страну, которая принимала турнир.

Как сообщал УНИАН, в 1,7 миллионной польской столице пройдут 5 из 15 матчей, которые состоятся в четырех польских городах, принимающих Евро-2012, первый из которых - между сборными Польши и Греции - запланирован на 8 июня в Варшаве.

Польские организаторы турнира ожидают приезда в страну на матчи чемпионата от 0,7 до 1 млн болельщиков, которые, по разным оценкам, могут оставить в стране от 200 до более 600 млн евро.

Польша потратила на подготовку к чемпионату более 20 млрд евро, 75% которых вложено в развитие инфраструктуры, непосредственно не связанной с проведением футбольных матчей.