Болельщики Евро-2012 в Польше смогут носить символику СССР

Об этом сказал в эфире радио RMF FM министр юстиции Польши Ярослав Говин, комментируя негативную реакцию российских болельщиков на предупреждение польского посольства в Москве. Собирающихся посетить матчи Евро-2012 в Польше призвали воздержаться от публичной демонстрации коммунистических символов ввиду польского закона о запрете пропаганды тоталитаризма.

"С юридической точки зрения ситуация сложная. Мы очень внимательно ее анализировали. То, что я сейчас скажу, не понравится многим слушателям, но ношение такой майки с точки зрения закона еще не является пропагандой коммунизма", - цитирует РИА Новости.

Министр выразил надежду, что российские болельщики не будут злоупотреблять своими правами и проявят такт по отношению к местному населению.

"Хождение по улицам в майке с серпом и молотом - это поведение на грани закона, и тут мы можем только рассчитывать лишь на культуру наших гостей", - сказал он.

Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сообщил в четверг, что польская сторона пояснила российскому дипломатическому ведомству, что согласно польскому законодательству советская символика не является предметом уголовных санкций, а также заверила в недопустимости силовых акций против российских болельщиков.