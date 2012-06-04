Строители варшавского стадиона грозят сорвать начало Евро-2012

Это произойдет, если протестующие не получат гарантии погашения долгов за выполненные работы в размере почти 30 млн. долларов. Между тем, уже на этой неделе должно состояться открытие и первый матч финальной части чемпионата Европы по футболу

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, "переговоры последнего шанса" должны состояться сегодня с руководством государственной компании Национальный центр спорта (NCS), которая была официальным заказчиком строительства арены.

Газета отмечает, что компании хотят получить письменную гарантию погашения долгов, поскольку боятся, что после Евро-2012 вообще не получат денег.

"Если мы услышим "нет", то стянем автомобили к Варшаве. Машинами загородим вход на стадион, может, тогда дождемся министра", - сказал газете один из представителей компаний - субподрядчиков на условиях анонимности.

"Мы в отчаянии и не остановимся ни перед чем", - подчеркнул он.

Польское издание отмечает, что в акции протеста могут принять участие 6 тысяч человек.

Пресс-секретарь NCS Дария Кулинска была не доступна для дополнительных комментариев.

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Как сообщал УНИАН, первый матч финальной части Евро-2012 должен состояться на Национальном стадионе в Варшаве в пятницу, 8 июня.

Справка УНИАН. Национальный стадион в Варшаве является крупнейшей и самой дорогой футбольной ареной, которая была построена в рамках подготовки к Евро-2012 за более чем 500 млн. долларов (без НДС) за средства польских плательщиков налогов.

Ранее о проблемах с расчетами за строительство одной из главных автодорог к Евро-2012 - А2 - заявляли представители ряда строительных компаний, которые грозились парализовать автомобильные движение в стране во время турнира, если не получат гарантии возврата долгов.