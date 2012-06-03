СМИ: Лужный покинет Динамо
14:57, 03 июня 2012Спорт
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Два помощника Юрия Семина не будут работать в тренерском штабе киевского «Динамо».
У Лужного истекает контракт. Фото пресс-службы ФК ”Динамо” Киев
Тренеры Олег Лужный и Борис Игнатьев вскоре покинут киевское «Динамо». Об этом сообщает Чемпионат.com.
Как отметил агент Лужного, у его подопечного истёк контракт с «Динамо», а клуб и тренер по обоюдному согласию решили его не продлевать.
Также изданию стало известно, что, с большой долей вероятности, Игнатьев примет московское «Торпедо», от которого ему недавно поступило предложение. Поэтому «Динамо» решило отпустить специалиста на самостоятельную работу в Москву.
Киевский клуб выйдет из отпуска 12 июня.
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