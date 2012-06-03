Известному американскому боксеру грозит тюрьма за неуплату алиментов

13:59, 03 июня 2012
Спорт
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Эвандера Холифилда обвиняют в неуплате алиментов.

Эвандер Холифилд

В суд от лица 18-летней дочери Холифилда обратились сотрудники департамента социальной службы штата Джорджия. Они утверждают, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе не выплачивал алименты более двух лет и на данный момент задолжал около 370 тысяч долларов, передает портал TMZ.

В свою очередь представитель боксера заявил, что ничего не знает об этом. По его словам, у Холифилда прекрасные отношения с дочерью.

Эхо Москвы

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