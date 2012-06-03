Столичные рестораны начали накручивать цены к Евро

Об этом " Комментариям " сообщила генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Практически все рестораны в центре Киева повышают свои цены, меню в среднем дорожают на 30-50%, а также отказываются от скидочных позиций, так называемых "счастливых часов", дисконтов", - сказала Насонова.

По словам эксперта, меню могут подешеветь уже в первые дни чемпионата Европы по футболу, когда станет ясна ситуация со спросом на услуги в кафе, барах и ресторанах.

"Сейчас никто из рестораторов не может предсказать, каким будет спрос, сколько вообще будет туристов. Поэтому цены могут измениться уже в первые дни Евро-2012, так могут вернуться скидки и меню вернуться на свои прежние позиции", - говорит Насонова.

Также Насонова отметила, что на сегодняшний день есть случаи, когда учреждения работают с двумя меню - украинским и англоязычным, в котором цены отличаются минимум на 30%