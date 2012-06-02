Что должен знать каждый болельщик

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, руководство по безопасности и пересечению границы к чемпионату УЕФА Евро-2012 было разработано по инициативе Миссии Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) совместно Министерством внутренних дел Украины, Государственной пограничной службой Украины и Государственной таможенной службой Украины.

Информация, которая изложена в брошюре, касается основных правил и требований, действующих в Украине. Своеобразный информационный справочник пригодится всем гостям Украины, которые планируют посетить праздник футбола, отмечается в сообщении.

Тираж справочника - 400 тыс. экземпляров. Представители EUBAM уже распространили бюллетень в аэропортах принимающих городов Украины и Польши, а также в пограничных пунктах пропуска в обеих странах. Кроме того, данные буклета были распространены в электронном виде через веб-страницу УЕФА. Руководство издано на восьми языках: украинском, русском, польском, английском, французском, немецком, испанском и итальянском.

В буклете изложена информация о пересечении границы, таможенных правилах и вопросах безопасности, а также контактах посольств стран-участниц как в Украине, так и Польше. В частности, в буклете акцентируется внимание на основных запретах, которые действуют в нашем государстве – курении и распитии алкоголя в общественных местах, дается перечень предметов, которые нельзя проносить на стадион, советы в случае утраты документов и контактные телефоны, по которым можно обращаться за помощью. Также даются выдержки из правил дорожного движения, в частности, связанные с ограничениями по скорости, и перечень документов, которые необходимы для водителей.

В двустороннем руководстве содержится, с одной стороны, информация о правилах в Украине, с другой – правилах в Польше.

Руководитель пресс-службы EUBAM Ронан Гоггин отметил, что информирование туристов, болельщиков и гостей чемпионата должно происходить до начала Евро, поскольку, планируя свою поездку, иностранцы должны ориентироваться в законодательном поле Украины и Польши.

«Создание буклета – это результат большой, совместной и продолжительной, а главное – плодотворной работы трех ведомств и нашей Миссии. Мы выделили важнейшую информацию и попробовали объединить ее в одной брошюре», – сказал Р.Гоггин.