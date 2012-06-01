Глава МВД Италии: сборная должна поехать на Евро-2012

Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

"Чемпионат Европы - важная международная обязанность. Играйте, и играйте хорошо, и - вперед Италия", - сказала министр, комментируя слова тренера национальной сборной Чезаре Пранделли о том, что сборная Италии может не поехать на Евро-2012.

Издание, которое называет "шокирующим" заявление тренера, приводит также его слова RAI Sport: "Если скажут нам, что для блага футбола национальная команда не должна ехать на Чемпионат Европы, то не было бы никакой проблемы".

"Есть вещи, которые я считаю более важными. Что касается футболистов, то продолжаем говорить, что те, которые замешены, не поедут на Евро 2012", - добавил тренер.

Как сообщалось, в конце мая итальянская полиция арестовала 19 человек по подозрению в организации договорных матчей. Среди задержанных тренеры, функционеры, футболисты Серии А и B.

Итальянская сборная является одной из 16 команд, которые должны принимать участие в нынешнем чемпионате Европы, который впервые в истории состоится в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля.