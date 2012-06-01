Мэр Донецка: правительство Франции своим бойкотом проявляет неуважение к сборной

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам мэра, Донецк подготовился к встрече министра спорта Франции. «Какие здесь могут быть комментарии - это просто проявление неуважения к сборной Франции, которая будет играть здесь, в Донецке», - подчеркнул А.Лукьянченко.

При этом мэр добавил, что в городе нет никаких проблем расизма.

«Расизма в Донецке нет по одной простой причине потому, что Донецк город многонациональный и многоконфессиональный. И никаких конфликтов на религиозной почве здесь никогда не было», - заявил мэр.

Как сообщал УНИАН, 31 мая французский министр по делам молодежи и спорта Валери Фурнейрон заявила, что ни один из членов правительства Франции не приедет в Украину на матчи Евро-2012.

При этом она добавила, что "Министерство иностранных дел со вчерашнего дня (30 мая) информировало украинское правительство об этой ситуации".

Ранее, 24 мая, на брифинге по итогам неформального саммита Евросоюза в Брюсселе Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не собирается ехать в Украину на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу.

"Я очень люблю футбол, однако то, что происходит в Украине, – это проблема", - сказал Ф.Олланд.

Справка УНИАН. В рамках финала Евро-2012 сборная Франции 15 июня в Донецке будет играть со сборной Украины.