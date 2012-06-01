Украинцы массово бегут из страны на время Евро

Как сообщают «Комментарии»,в последние недели в столичных туристических компаниях отмечается повышенный интерес к зарубежным турам на время проведения в Украине Евро-2012.

Как отметила директор по туризму туркомпании «Пан Укрейн» Ольга Юденко, спрос по разным направлениям распределяется неравномерно, но в целом количество туристов, которые отправятся в заграничный отпуск в июне, увеличится на 20–30%.

Эту же тенденцию, правда, в меньших объемах (10–15%), подтвердили также в донецких, харьковских и львовских турфирмах.

Отмечается, что украинцы приобретают туры в Турцию, Грецию, Испанию, Болгарию, ОАЭ, Израиль, а также Грузию и Таиланд.

Напомним, матчи Евро-2012 пройдут с 8 июня по 1 июля в Украине и Польше.