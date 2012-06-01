Сборная Италии может отказаться от Евро в любой момент

Об этом заявил главный тренер сборной Чезаре Пранделли, пишет «Чемпион» со ссылкой на Rai Sport.

"Я не сторонник преждевременных и необдуманных жестких мер. Мне очень неприятно говорить об этих вещах, а не о футболе. Но если будет нужно, сборная Италии готова отказаться от участия в чемпионате Европы", - сказал Ч.Пранделли.

Как сообщалось, в конце мая итальянская полиция арестовала 19 человек по подозрению в организации договорных матчей. Среди задержанных тренеры, функционеры, футболисты Серии А и B и несколько граждан Венгрии.