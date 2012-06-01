Сборная Италии может отказаться от Евро в любой момент

15:10, 01 июня 2012
Спорт
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Сборная Италии готова в любой момент отказаться от участия в Евро-2012 из-за скандала с договорными матчами в стране.  

Збірна Італії. Фото з сайту footballfan.com.ua

Об этом заявил главный тренер сборной Чезаре Пранделли, пишет «Чемпион» со ссылкой на Rai Sport.

"Я не сторонник преждевременных и необдуманных жестких мер. Мне очень неприятно говорить об этих вещах, а не о футболе. Но если будет нужно, сборная Италии готова отказаться от участия в чемпионате Европы", - сказал Ч.Пранделли.

Как сообщалось, в конце мая итальянская полиция арестовала 19 человек по подозрению в организации договорных матчей. Среди задержанных тренеры, функционеры, футболисты Серии А и B и несколько граждан Венгрии.

 

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