Сборная Италии может отказаться от Евро в любой момент
15:10, 01 июня 2012Спорт
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Сборная Италии готова в любой момент отказаться от участия в Евро-2012 из-за скандала с договорными матчами в стране.
|Сборная Италии по футболу может отказаться от участия в Евро-2012. Фото с сайта footballfan.com.ua
Об этом заявил главный тренер сборной Чезаре Пранделли, пишет «Чемпион» со ссылкой на Rai Sport.
"Я не сторонник преждевременных и необдуманных жестких мер. Мне очень неприятно говорить об этих вещах, а не о футболе. Но если будет нужно, сборная Италии готова отказаться от участия в чемпионате Европы", - сказал Ч.Пранделли.
Как сообщалось, в конце мая итальянская полиция арестовала 19 человек по подозрению в организации договорных матчей. Среди задержанных тренеры, функционеры, футболисты Серии А и B и несколько граждан Венгрии.
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