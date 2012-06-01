Динамо собирается купить минимум четырех новичков
08:18, 01 июня 2012Спорт
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Президент киевского "Динамо" рассказал о трансферных приоритетах.
Суркис рассказал о планах Динамо
Летом киевское "Динамо" намерено активно поработать на трансферном рынке.
Об этом сообщил президент команды Игорь Суркис во время матча отбора на Евро-2013 между молодежными сборными Украины и Швеции.
"Усиление нужно на несколько позиций. Первое - левого защитника. Также нам нужно несколько игроков в середину поля. А, учитывая, что у нас слабая реализация голевых моментов, наверно, нужен нападающий. В целом, в это межсезонье нам нужно усилить минимум четыре позиции", - сказал шеф "Динамо".
ТСН напоминает, что игроками "Динамо" летом могут стать украинцы Евгений Селин (левый защитник) и Роман Безус (атакующий полузащитник), хорваты Ведран Черлука и Нико Кранчар и несколько бразильцев.
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