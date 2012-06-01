Динамо собирается купить минимум четырех новичков

Летом киевское "Динамо" намерено активно поработать на трансферном рынке.

Об этом сообщил президент команды Игорь Суркис во время матча отбора на Евро-2013 между молодежными сборными Украины и Швеции.

"Усиление нужно на несколько позиций. Первое - левого защитника. Также нам нужно несколько игроков в середину поля. А, учитывая, что у нас слабая реализация голевых моментов, наверно, нужен нападающий. В целом, в это межсезонье нам нужно усилить минимум четыре позиции", - сказал шеф "Динамо".

ТСН напоминает, что игроками "Динамо" летом могут стать украинцы Евгений Селин (левый защитник) и Роман Безус (атакующий полузащитник), хорваты Ведран Черлука и Нико Кранчар и несколько бразильцев.