Франция решила бойкотировать Евро-2012
01:34, 01 июня 2012Спорт
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Представители французского правительства решили отказаться от поездки в Украину.
Представители французского правительства решили отказаться от поездки в Украину на Чемпионат Европы по футболу ввиду ситуации с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко, передает телеканал France 24.
"Члены французского правительства не будут присутствовать на матчах, проводящихся в Украине", - сообщила министр спорта страны Валери Фурнейрон.
Причина такого решения - несоблюдение европейских ценностей властями Украины, отметила она.
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