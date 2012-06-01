Франция решила бойкотировать Евро-2012

Представители французского правительства решили отказаться от поездки в Украину на Чемпионат Европы по футболу ввиду ситуации с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко, передает телеканал France 24.



"Члены французского правительства не будут присутствовать на матчах, проводящихся в Украине", - сообщила министр спорта страны Валери Фурнейрон.



Причина такого решения - несоблюдение европейских ценностей властями Украины, отметила она.