Английские и немецкие болельщики начинают прибывать в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-брифинге заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и куратор Официальной фан-зоны Евро-2012 в Киеве и Харькове Вилен Матвеев.

По словам В.Матвеева, ответственных за безопасность в фан-зоне будет 500 человек при максимальной загрузке фан-зоны и 300 - при средней.

“Система видеонаблюдения позволит достаточно четко отслеживать все угрозы. Были проведены учения со всеми силовиками на территории Крещатика и Майдана по реагированию на внештатные ситуации”, - отметил он.

А.Голубченко добавил, что в случае возникновения проблем можно звонить по телефону по номеру 112, и соответствующие службы предоставят консультацию или помощь кому-либо.

Как отмечалось, фан-зона в центре столицы единовременно может разместить 70 тысяч человек. Ее площадь составляет 52 тыс. кв. м. Вход на эту территорию будет бесплатным для всех без исключения, но там будет действовать VIP-зона повышенной комфортности (ближе к Майдану Незалежности), куда вход в дни “больших концертов”, а их будет три, будет платным.

“Во внематчевые дни точно на большой сцене у нас будет петь Нино Катамадзе и точно будет играть участник группы The Black Eyed Peas”, - сказал В.Матвеев.

По его информации, на Майдане Незалежности будет расположен большой экран - 150 кв. м, рядом с ним - сцена, на которой практически ежедневно с 14.00 будут давать концерты известные исполнители.

“Здесь будут показывать все матчи, которые будут проходить и в Польше, и в Украине. И каждый желающий болельщик может прийти в фан-зону, посмотреть матчи, которые будут проходить. А между матчами будут устраиваться различные развлекательные мероприятия, спортивные, мероприятия для детей”, - рассказал он.

Также матчи в фан-зоне можно будет посмотреть еще на двух экранах, но уже меньшего размера, которые установят около здания КГГА.

В фан-зоне также будет организована торговля продуктами питания и пивом. “Пиво продают в фан-зонах всех стран и всегда на всех соревнованиях такого уровня. Но пива в Киеве в фан-зоне будет вдвое меньше, чем в фан-зоне в Германии было или в Польше”, - заверил А.Голубченко.

Он сообщил, что болельщиков из Швеции приедет в Киев приблизительно 30 тысяч, 6 тысяч из которых будут проживать на Трухановом острове.

“Они будут почти весь период в Киеве, потому что здесь их команда играет три игры, а если выйдут в полуфинал или финал, то останутся вплоть до 1 июля. Что касается Англии, Германии, то есть информация, что болельщики уже начинают прибывать. Мы ожидаем, по информации о продаже билетов, что их будет приблизительно до 10 тысяч английских и 8 тысяч немецких болельщиков”, - сказал А.Голубченко.

Кроме того, он попросил учесть “семью УЕФА” и тех гостей, которые купили билеты на Евро-2012 через Интернет.