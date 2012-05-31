Янукович о круглом мяче, своем поле и родине футбола

Об этом заявил Президент Украины в интервью Би-Би-Си, размещенном на сайте Украинской службы Би-Би-Си.

Президент выразил радость, что такие клубы, такие команды, как сборная Англии, будут играть именно в Украине. «Англия - родина футбола, это очень мощные игроки, и я думаю, что Англия будет одной из претенденток на победу в Евро-2012», - подчеркнул он.

«Украина будет бороться. Мы хорошо понимаем, что перед нами непростая, сложная задача. Но как говорят футболисты, мяч круглый. Кроме мастерства еще должна быть "госпожа удача". Мы будем играть на своей земле, как говорится, в родных стенах, безусловно, это будет наше конкурентное преимущество - собственное поле. Поэтому надеяться, что игра будет яркой», - подчеркнул В.Янукович.

«Безусловно, линия нападения очень сильная и в украинской, и в английской сборной. Это современные футболисты, которые прошли серьезный путь, многие из них играли в европейских клубах. Я бы не давал кому-то преимущества. Я бывал на чемпионатах мира, Европы. Они всегда открывают новые имена», - добавил он.