”Челси” назначил нового тренера

Футбольный клуб "Челси" официально объявил о назначении 51-летнего израильтянина Аврама Гранта главным тренером. Занимавший должность спортивного директора команды Грант сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью, об отставке которого стало известно в ночь с 19 на 20 сентября, передает Reuters.

В сообщении, распространенной пресс-службой "Челси", не уточняется, как долго израильтянин будет руководить командой. Скорее всего, Грант будет исполнять обязанности главного тренера до подписания контракта с одним из ведущих европейских специалистов. Кандидатами на пост наставника "Челси" называются такие известные тренеры как Хуанде Рамос и Дидье Дешам.

Обязанности помощника Гранта будет исполнять Стив Кларк.

Лента.ру