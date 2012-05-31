Во Львове, Харькове, Донецке и Киеве дни проведения матчей Евро будут выходными

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины, принятое на сегодняшнем заседании правительства, имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, в частности:

в Донецке – рабочий день 11 июня будет перенесен на субботу, 9 июня,

15 июня - на субботу, 21 июля,

19 июня - на субботу, 28 июля,

27 июня - на субботу, 11 августа;

в Киеве – рабочий день 11 июня будет перенесен на субботу, 9 июня,

15 июня – на субботу, 23 июня,

19 июня – на субботу, 21 июля;

во Львове и Харькове – рабочий день 13 июня будет перенесен на субботу, 16 июня.