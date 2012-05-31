В Одессе откроют спортивно–оздоровительный комплекс «Университет»

Завтра, 1 июня 2011 года, в Одессе, на 8 станции Большого Фонтана, состоится открытие современного спортивно – оздоровительного комплекса «Университет».

Мероприятие состоится по адресу: г.Одесса, ул. Новобереговая, 94.

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Откроет мероприятие президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов. Будут присутствовать: преподаватели и студенты НУ «ОЮА» и МГУ; руководство Министерства образования, науки, спорта и туризма Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Приглашен губернатор Одесской области и мер города Одесса.

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Спортивно-оздоровительный комплекс «УНИВЕРСИТЕТ» Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета предназначен для занятий по физическому воспитанию, проведения учебно-тренировочного процесса, соревнований любых уровней и других спортивных мероприятий.

Комплекс располагает административным зданием площадью 101квадратный метр, двумя раздевалками 28.6 м2 с душевыми и санузлами, кабинетами для преподавателей и директора, подсобными помещениями, инвентарной комнатой.

Общая площадь спортивного комплекса 2750 м2 , длина 110 м, ширина 25 м, с трибунами для зрителей на 1000 посадочных мест. В комплекс входят стандартные площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, грунтовый теннисный корт и уличное спортивное оборудование с 16 тренажерами. Все спортплощадки оборудованы современным освещением и акустической системой.

Игровые площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола имеют травяное синтетическое монофиламентное покрытие (искусственная трава), при изготовлении которого использовались новейшие передовые технологии, апробированные на Олимпийских Играх 2008 года в Пекине. Эта искусственная трава имеет самый широкий спектр применения, что показывает безвредность материала, как для окружающей среды, так и для человека. Качество материала делает максимальным её сходство с натуральной травой.

Подложка под синтетическую траву голландского производства, отвечающая всем нормам европейских стандартов и одобрена федерациями игровых видов спорта, включая FIFA, впервые применена нами в Украине.

Подложка для искусственной травы гарантирует чистую и сухую поверхность спортивных площадок (дренаж), высокую степень безопасности при ударах и падениях с высоты (2.7м.).

Теннисный корт с грунтовым покрытием является классической спортивной площадкой для игры в теннис. Наиболее престижные теннисные турниры, такие как Уимблдон, Кубок Дэвиса и др. проходят именно на кортах с грунтовым покрытием. Грунтовый корт представляет собой систему подсыпок природных материалов с завершающим функциональным слоем. В качестве материалов для грунтового корта используется специальная смесь «теннисит». За счёт пластических деформаций, грунтовая поверхность хорошо поглощает удар, уменьшает нагрузки на суставы и связки ног, исключает эффект «схватывания» обуви игрока в момент торможения, что существенно снижает травматизм.

Спортивные тренажёры – лучшее средство для поддержания физической формы. Уличное спортивное оборудование является важным элементом инфраструктуры городов. Основные преимущества тренажёров для улиц – это возможность заниматься спортом, получая необходимое для организма количество кислорода, и, как следствие, повышение иммунитета, общее закаливание и устойчивость к стрессовым ситуациям. На уличных тренажёрах могут заниматься дети старшей возрастной группы, молодежь и люди старшего поколения. На спортивных снарядах можно развивать разные группы мышц, получить позитив от общения с природой и необыкновенный заряд бодрости, который не всегда достигается во время занятий в крытом тренажёрном зале. Тренажёры безопасны и надёжны в использовании.