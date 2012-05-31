Бутики на Крещатике боятся футбольных фанов и усиливают охрану

Об этом сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда в Украине".

"Мы будем работать все время, кроме дней матчей. Милиция нас предупредила о том, какие приедут болельщики. Так что мы уже боимся гостей. Будем работать, держа руку на тревожной кнопке. Охрана тоже готовится - на время Евро ее усилят вдвое. Наплыва клиентов мы не ждем, ведь люди, которые приедут сюда в мокасинах и шортах, не будут покупать дорогие костюмы. Зато беспорядков не избежать", - цитирует газета слова администратора одного из дорогих бутиков одежды возле Главпочтамта.

В то же время, по информации газеты, магазинчики с недорогими вещами на Крещатике увеличили количество поставок вдвое. "Учитывая то, что время завоза товара во время матчей будет проходить только ночью (с трех до шести), то запасы одежды делают уже сейчас", - пишет издание.

Продавцы и охранники двух ювелирных магазинов, расположенных возле выхода из метро "Крещатик", тоже готовы нести службу круглосуточно и в усиленном режиме. "Мало ли что у этих фанов на уме! А тут золото, бриллианты. В этой фан-зоне пиво будет литься рекой, поэтому мы усилим и бдительность, и численность нашей охраны", - цитирует газета одного из охранников ювелирного магазина.

"В спортивном магазине известного мирового бренда, который выступил официальным спонсором чемпионата, товарооборот увеличили сразу в 7 раз. Уже сейчас сюда массово идут иностранцы, а во время Евро продавцы ожидают аншлагов", - сообщает газета.