Гостиницы Киева уже подсчитывают убытки от Евро

Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 85 от 31 мая).

"Бронирование билетов на матчи четвертьфинала и финала, которые пройдут в Киеве, осуществляется крайне медленно при том, что именно на эти игры, способные привлечь интерес болельщиков из разных стран мира, были возложены основные надежды городских гостиниц", - говорит исполнительный вице-президент, руководитель JLLH в России и СНГ Марина Усенко.

Заместитель председателя правления «Проминвестбанка» Вячеслав Юткин (управлял гостиницами Национальной резервной компании в Украине) отмечает, что сейчас собственники отелей не могут сдать номера даже по номинальной стоимости.

"На приезд болельщиков повлияли заявления о возможных политических санкциях по отношению к украинским властям и бойкоте Евро-2012 со стороны ЕС. Испугали туристов сообщения в прессе о проявлениях расизма в Украине и о высоких ценах на отели. Цены уже снизились, хотя их повышение на период проведения подобного мероприятия - нормальная практика. В Вене во время финала номера стоили в пять раз дороже, и никто не возмущался", - подчеркнул В.Юткин.

По мнению экспертов, проведение чемпионата приведет к снижению бизнес-потока в Киев, что повлияет на загрузку в гостиницах. "Спрос на гостиничное размещение в городе формируется преимущественно за счет этого сегмента. Кроме того, на загрузку отелей в 2012 году могут повлиять парламентские выборы в октябре, которые, как ожидается, заморозят многие бизнес-проекты. В результате, по мнению М.Усенко, текущий год может оказаться нелегким для гостиниц Киева", - сообщает издание.

Проведение Евро-2012 стало катализатором для девелоперов. К концу 2015 года на рынок Киева должно выйти еще 2,28 тыс. номеров высокого и среднеценового стандарта, что увеличит текущее предложение на 83%, отметила М.Усенко.

По ее словам, желая воспользоваться потоком туристов, которые приедут в Киев на Евро-2012, отельеры активно строили масштабные объекты.

"Основным стимулом для бизнеса были десятилетние налоговые льготы и компенсации по кредитам, которые ввел Кабмин. Однако на практике компенсации получили единицы", - отметил В. Юткин.

А такие отели, как Hilton и Holiday Inn, просто не успели открыться к чемпионату, отмечают в JLLH.

"КоммерсантЪ-Украина" также отмечает, что качественных гостиничных номеров в столице по-прежнему недостаточно. Согласно отчету JLLH, только 28% или около 2,76 тыс. номеров от общего объема фонда столицы можно отнести к современному стандарту. Сейчас рынок насчитывает свыше 9,8 тыс. номеров в 133 заведениях коллективного размещения (гостиницы, хостелы и т.д). Более трети качественного номерного фонда Киева относится к сегментам Luxury и Upper-Upscale (5 звезд) - 933 номера, к сегменту Upscale (4 звезды) относится 607 номеров, Mid-Market (3 звезды) - 557 номеров, Economy (2 звезды) - 662 номера.

"Доходы отельеров пока также невысоки. Лишь последние два года гостиничный рынок Киева начал улучшать операционные показатели. Отели современного стандарта в 2011 году достигли загрузки в 62% (+15,7%) и при средней стоимости номера $266 (+8,7%). Гостиницы более низкого класса достигли загрузки в 70-75%. Однако с увеличением количества качественных гостиниц отельеры вряд ли могут рассчитывать на рост загрузки и прибыли", - пишет издание.