Украинка может представить британскую команду по борьбе на Олимпиаде

Рожденная в Украине спортсменка Ольга Буткевич может представлять британскую сборную по борьбе на Олимпиаде в Лондоне, после того, как она получила британский паспорт, сообщает украинская служба ВВС.

26-летняя спортсменка вместе с группой других атлетов из Восточной Европы тренируется с британской командой с 2007 года.

Именно Ольга Буткевич может стать единственным борцом, который будет представлять Великобританию на Олимпийских играх в Лондоне, после того, как квалификационная комиссия ограничила до одного количество борцов, которые будут представлять британскую команду.

"Ольга выступает за Великобританию уже пять лет, и это - большой плюс", - сказал Би-Би-Си исполнительный директор британской ассоциации борьбы Колин Николсон.

"Все, что я могу подтвердить, это то, что Ольга получила паспорт", - прибавил он.

Ассоциация борцов пока не сказала, какого именно атлета она будет номинировать на избрание.

Другой украинке Яне Стадник, которая также выступает за Британию, пока не удалось получить британский паспорт, хотя в 2010 году она стала первой женщиной, которая добыла в борьбе для британцев серебряную медаль на чемпионате Европы по женской борьбе.

Лондон будет принимать летнюю Олимпиаду с 27 июля по 12 августа этого года.