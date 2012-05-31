Вокруг «Донбасс Арены» будет периметр безопасности

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Донецкой облгосадминистрации.

Транспортный периметр безопасности будет образован за счет временного перекрытия движения транспорта в районе стадиона.

В ОГА уточнили, что жители города смогут беспрепятственно проехать к местам проживания внутри транспортного периметра. Для этого к каждому дому будет открыт заезд с соседних улиц.

Пешеходное движение в зоне транспортного периметра безопасности «Донбасс Арены» будет осуществляться без каких-либо ограничений.

Транспортный периметр безопасности разработан в соответствии со всеми требованиями УЕФА и основан на практике проведения футбольных турниров в Европе.