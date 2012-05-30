Милиция насчитала 1400 футбольных хулиганов в Украине

База украинских футбольных болельщиков, которых уличенных в правонарушениях во время матчей, на сегодня насчитывает 1400 человек. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Сергей Поготов.

По его словам, с февраля банк футбольных хулиганов увеличился на 200 человек. «Создан единый банк данных проблемных болельщиков. В этот список вошли лица, которые совершали правонарушения во время футбольных матчей. Всего на данный момент 1400 граждан на таком учете», – объяснил Сергей Поготов.

Он отметил, что база данных проблемных фанов – это централизованная система, пользоваться которой могут все правоохранительные органы Украины. Главной задачей сбора таких данных является предотвращение возможных угроз и беспорядков во время Евро-2012.

Информационный центр «Украина-2012»