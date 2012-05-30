Определился последний участник украинской Премьер-лиги

Завершился чемпионат Украины по футболу в первой лиге. В заключительном туре определялся обладатель второй путевки в Премьер-лигу. Первую завоевал ужгородский клуб "Говерла-Закарпатье".

А на вторую претендовали два клуба - ФК "Севастополь" и запорожский "Металлург". Крымчане опережали МЗ на два очка и чтобы повыситься в классе, им нужно было в гостях обыграть "Буковину" . "Металлург" играл дома с "Гелиосом" и надеялся на чудо в Черновцах.

В конечном итоге матч в Черновцах закончился со счетом 1:1.

Запорожский "Металлург" в свою очередь обыграл "Гелиос" - 4:2. В турнирной таблице Запорожье и "Севастополь" набрали по 76 очков, но по разнице мячей второе место занял "Металлург".

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