Определился последний участник украинской Премьер-лиги
20:30, 30 мая 2012Спорт
2095
Вторую путевку в высшую лигу Чемпионата Украины по футболу завоевал запорожский Металлург.
Фаны «Металлурга» могут праздновать
Завершился чемпионат Украины по футболу в первой лиге. В заключительном туре определялся обладатель второй путевки в Премьер-лигу. Первую завоевал ужгородский клуб "Говерла-Закарпатье".
А на вторую претендовали два клуба - ФК "Севастополь" и запорожский "Металлург". Крымчане опережали МЗ на два очка и чтобы повыситься в классе, им нужно было в гостях обыграть "Буковину" . "Металлург" играл дома с "Гелиосом" и надеялся на чудо в Черновцах.
В конечном итоге матч в Черновцах закончился со счетом 1:1.
Запорожский "Металлург" в свою очередь обыграл "Гелиос" - 4:2. В турнирной таблице Запорожье и "Севастополь" набрали по 76 очков, но по разнице мячей второе место занял "Металлург".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter