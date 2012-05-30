За неделю до ЧЕ-2012 на подготовку стюардов потратят 4 миллиона

17:26, 30 мая 2012
Спорт
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На подготовку стюардов бросили 4,1 миллиона гривен.

Стюарды

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" планирует расходовать 4,1 млн. грн на услуги по подготовке стюардов.

Соответствующее объявление размещено на сайте “Вестник государственных закупок” от 30 мая.

В частности, тендер на проведение подготовки стюардов выиграло ООО "Центр подготовки персонала по управлению и безопасности спортивных сооружений".

Всего будет подготовлено 1 тыс. 305 стюардов в соответствии с программой УЕФА.

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