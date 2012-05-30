За неделю до ЧЕ-2012 на подготовку стюардов потратят 4 миллиона

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" планирует расходовать 4,1 млн. грн на услуги по подготовке стюардов.

Соответствующее объявление размещено на сайте “Вестник государственных закупок” от 30 мая.

В частности, тендер на проведение подготовки стюардов выиграло ООО "Центр подготовки персонала по управлению и безопасности спортивных сооружений".

Всего будет подготовлено 1 тыс. 305 стюардов в соответствии с программой УЕФА.