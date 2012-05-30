Киевским водителям на время Евро придется «потерпеть»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений Водовозов, разъясняя ситуацию с пропускным режимом на территорию официальной фан-зоны УЕФА, а также в 1,5-километровую зону вокруг НСК “Олимпийский” .

Он напомнил, что люди, проживающие в домах зон, где будут вводится ограничения во время проведения Евро-2012, смогут беспрепятственно передвигаться по указанной территории на собственной машине при наличии либо паспорта с указанным местом проживания, либо справки их ЖЭКа, подтверждающей место жительство в зонах.

Что касается сотрудников фирм, учреждений, магазинов, кафе, ресторанов, которые расположены в центре, то им посоветовали пользоваться общественным транспортом или оставлять машину на ближайших к “транспортному периметру” парковках и дальше добираться пешком.

Он отметил, что вся доставка продуктов в рестораны, магазины, кафе на эти дни скорректирована до суток.

А что касается конкретно того, как будут на место работы добираться сотрудники фирм и организаций, сказал: “Если нам с вами три дня из пяти, которые рабочие, объявят выходными, то закроется вопрос с фирмами сам собой. Если нет – то погуляем с вами по городу, немножко прогуляемся. Работают станции метро, можно доехать, можно выехать и оставить свою машину где-то в другом месте, в этот день не поехать на ней на работу, тем более, что парковки прямо на улицах, а парковать машины в эти дни в “транспортном периметре” будет категорически запрещено”.

При этом руководитель транспортного управления подчеркнул: “Тот, кто умудрится бросить ее в пол шестого утра до приезда ГАИ, машина будет эвакуирована. И это все должны четко понимать”.

По его объяснению, ограничение количества транспортных средств в центре города во время Евро, “это европейская практика, не нами придуманная. И если стадион находится в центре города, как у нас в Киеве, придется потерпеть некоторые неудобства”.