Суркис оставит пост президента ФФУ

Об этом Г.Суркис сообщил сегодня на брифинге в ФФУ, сообщает сайт Sport.ua.

По словам Г.Суркиса, 2 сентября состоится ХIV конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы нового президента.

“Я приглашаю на него прессу, но сразу оговорюсь, что свою кандидатуру на выборах президента ФФУ подавать не буду. У каждого человека наступает момент, когда необходимо отдохнуть, перевести дух. Мне есть чем заниматься и время у меня будет расписано поминутно, поэтому я не вижу в этом проблемы”, - сказал Г.Суркис.